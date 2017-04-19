У брата Азимова при задержании нашли гранату

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Боевая граната РГД-5 была обнаружена у брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга Акрама Азимова при задержании в новой Москве, сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании Акрама Азимова. Предполагается, что он помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами. ФСБ также распространила видео спецоперации.

"Акрам Азимов был задержан в Москве, при нем была обнаружена боевая граната РГД-5. В настоящее время с ним работают следователи, устанавливается его роль в совершении преступления, а также иные данные, имеющие значение для расследования. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте. На данный момент в числе фигурантов уголовного дела 10 человек", — сказала Петренко.