В Новой Москве задержали брата возможного организатора теракта в Петербурге

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Силовики в рамках дела о теракте в метро Петербурга задержали в новой Москве Акрама Азимова, старшего брата организатора преступления Аброра; предполагается, что он помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами, сообщает в среду Центр общественных связей ФСБ России.

Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что один из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, был задержан в Одинцовском районе Подмосковья. Он подозревается в том, что подготовил непосредственного исполнителя теракта Акбаржона Джалилова.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 03.04.2017 в метрополитене города Санкт-Петербурга 19 апреля в поселке Московский ТиНАО города Москвы задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова — Азимов Акрам, 1988 года рождения", — говорится в сообщении.

ФСБ установила, что Акрам Азимов оказывал "пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций".

"В настоящее время Азимов Акрам доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет", — добавляется в пресс-релизе.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.