Генерала ФСО Лопырева временно отстранили от занимаемой должности

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Генерал Геннадий Лопырев временно отстранен от должности руководителя ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу, сказал следователь в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на арест имущества родственников обвиняемого.

"Статус Лопырева как военнослужащего приостановлен", — сказал следователь в суде.

Ранее СК РФ сообщал, что Лопырев занимал должность руководителя Управления Федеральной службы охраны по СКФО, которое базировалось в Сочи.

В связи с этим адвокат семьи Лопырева Татьяна Слепухина подняла вопрос о подсудности уголовного дела в отношении генерала 94 военному горнизонному суду.