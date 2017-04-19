Генерала ФСО Лопырева временно отстранили от занимаемой должности

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Генерал Геннадий Лопырев временно отстранен от должности руководителя ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу, сказал следователь в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на арест имущества родственников обвиняемого.
Ранее СК РФ сообщал, что Лопырев занимал должность руководителя Управления Федеральной службы охраны по СКФО, которое базировалось в Сочи.
В связи с этим адвокат семьи Лопырева Татьяна Слепухина подняла вопрос о подсудности уголовного дела в отношении генерала 94 военному горнизонному суду.