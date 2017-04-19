Крушение сухогруза в Черном море: спасатели нашли тела трех погибших

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Спасатели подняли тела трех моряков, погибших при крушении сухогруза в Керченском проливе, поиски остальных членов экипажа продолжаются, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, из 12 находившихся на борту спасен один моряк – гражданин Украины. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Найдены тела трех моряков



В среду днем источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили в районе крушения сухогруза тела трех погибших моряков.

"На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший", — сказал собеседник агентства.

Позже крымское управление МЧС подтвердило, что на борт спасательного судна подняты тела двух погибших в результате крушения сухогруза.

"Мы подтверждаем информацию. К 12 часам 30 минутам в штормящем море извлечены тела двух членов экипажа. По имеющейся информации, они находились в спасательных жилетах", — сообщил РИА Новости помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов.

Утром сообщалось, что в поиске пропавших моряков участвуют 139 человек личного состава и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек и три единицы техники.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму В Черном море затонул сухогруз "Герои Арсенала". Кадры поисковой операции

Позже группировка была увеличена до 200, а затем до 236 человек. На месте работает 40 единиц техники, в том числе подводный телеуправляемый робот "Фалькон". Поиск пропавших членов экипажа в районе предполагаемого крушения судна ведут с воздуха вертолет Ми-8 МЧС России и вертолет Ка-32 министерства обороны РФ. К поисковым работам привлечены шесть судов — "Епископ", "Армада-Навигатор", "Аелос", "Барнет", "Айгас" и аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов", которое координирует их действия.

В поисково-спасательной операции также участвуют 25 человек от аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС", спасатели обследуют береговую линию. На данный момент ничего, связанного с крушением сухогруза, обнаружить не удалось.

Непогода сохранится



Утром сообщалось, что поиски пропавших моряков осложняет шторм и сильный ветер. По данным синоптиков, непогода в районе крушения сухогруза сохранится до вечера среды.

"Сегодня, как минимум, до 18.00 сохранится ветер и волнение моря до 3-4 метров", – сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на начальника регионального отделения Гидромета Юрия Ткаченко. По словам Ткаченко, улучшение погоды начнется ближе к ночи, однако, 21 апреля опять ожидается циклон и ветер усилится.

Утечки нефтепродуктов нет



Вскоре после крушения администрация Краснодарского края сообщила, что в трюмах затонувшего сухогруза может находиться до 30 тонн нефтепродуктов. Все краевые службы, ответственные за ликвидацию таких ЧС, были подняты по тревоге. У берегов моря расставлены наблюдательные посты.

Позже источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что район крушения сухогруза сильно загрязнен нефтепродуктами. Однако власти Краснодарского края эту информацию не подтвердили.

"В акватории Черного моря в районе крушения судна сейчас ищут вероятную утечку нефтепродуктов — топлива, которым был заправлен сухогруз", — написал в своем аккаунте в Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В ходе видео-селекторного совещания в Анапе в связи с крушением сухогруза, которое состоялось в среду днем, Кондратьев поручил мониторить район крушения сухогруза на предмет утечки нефтепродуктов ежечасно.

"Сейчас нет подтверждения, что розлив топливных продуктов произошел, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Я требую, чтобы мониторинговые группы были обеспечены необходимой техникой. Нужно сделать все возможное для сохранения экологической ситуации в преддверии курортного сезона", – цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Представитель МЧС по Краснодарскому краю также подчеркнул, что облет авиацией ведомства не подтверждает розлива нефтепродуктов на месте происшествия, однако проведена подготовка к возможному реагированию по сбору нефтепродуктов.

Власти Крыма со своей стороны сообщили, что по имеющейся у них информации, потерпевший крушение сухогруз, ориентировочно, перевозил на своем борту 19 тонн дизтоплива и более 1,5 тонны моторного масла. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил установить боновые заграждения в районе затонувшего сухогруза "Герои Арсенала", чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря. Аксенов также поручил Шахову задействовать все силы для поиска и спасения членов экипажа затонувшего в Керченском проливе судна.

Создана комиссия



Ространснадзор создал комиссию по расследованию крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море и установлению его причин.

"В состав комиссии включены сотрудники управления государственного морского и речного надзора центрального аппарата Ространснадзора, сотрудники южного управления государственного морского и речного надзора, капитан морского порта Новороссийск, представитель Российского морского регистра судоходства", — сообщается на сайте ведомства.

Сухогруз был в спорном состоянии



Юрист турецкой компании-оператора судна Gunes shipping Сельчук Эсенъель сообщил РИА Новости, что сухогруз находился в хорошем состоянии и был застрахован.

"Это судно ледового класса, его состояние хорошее, оно может ходить в зимних условиях по замерзшему морю. Россия дала разрешение на проход этого судна. Российские власти очень серьезно подходят к инспектированию кораблей – тщательно осматривают и только после принимают решение. У нас все наши корабли в хорошем состоянии, застрахованы. У нас большая, серьезная компания, которая работает 20 лет, впервые у нас утонуло судно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причина крушения судна пока неясна. "Причину мы пока не знаем. Сейчас главное – спасти людей, закончить спасательную операцию, мы внимательно за ней следим. По предварительным данным, которые мы получили от наших партнеров в России, это могло произойти из-за плохих погодных условий. Любое судно может утонуть при определенных условиях, не всегда это зависит от его состояния", — отметил Эсенъель.

"Это небольшое торговое судно, оно могло войти в небольшие гавани, пройти по реке. Вместимость его – три тысячи тонн, в этот раз он перевозил пшеницу. Владельцы судна – европейский холдинг US Deepblue, мы являемся операторами этого судна", — добавил собеседник агентства.

В то же время пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ) сообщила РИА Новости, что сухогруз в ходе последней инспекции государственного портового контроля получил шесть замечаний.

По данным профсоюза, последнюю инспекцию государственного портового контроля затонувший сухогруз проходил в ноябре 2016 года в порту Темрюк Краснодарского края. "Тогда судну было выставлено 6 замечаний, одно из них касалось проблем со спасательными шлюпками, однако сухогруз не задержали, он спокойно продолжил рейс", – отмечается в сообщении.

"Обычно суда турецких компаний эксплуатируются до последнего, техническое снабжение на них не всегда поставляется должным образом. Очень часто бывает так, что при необходимости ремонта судна он оформляется лишь на документах, а по факту никаких работ не делается. Могу предположить, что сухогруз "Geroi Arsenala" эта участь не обошла. Характер крушения – по последним данным, судно переломилось в районе надстройки – эту догадку подтверждает", – цитирует ведомство слова председателя Азово-Донской территориальной организации РПСМ Леонида Глушака.

В сообщении также приводится информация инспектора Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольги Ананьиной, которая уточняет, что "Герои Арсенала" был построен в Советском Союзе в 1980 году, владело им Украинское речное пароходство, которое позднее преобразовалось в "УкрРечФлот", и теплоход стал ходить под украинским флагом. В 2013 году его приобрела турецкая компания.