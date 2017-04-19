Следствие арестовало изъятые у сына генерала Лопырева 150 млн рублей

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Следствие арестовало изъятые у сына генерала ФСО Геннадия Лопырева более 63 миллионов рублей, миллион евро и 350 тысяч долларов, следует из оглашенных в Мосгорсуде материалов дела.

"В жалобе указано, что после обыска в квартире сына Лопырева следователи изъяли более 63 миллионов рублей, более 1 миллиона евро, 350 тысяч долларов", — огласил материалы дела судья, рассматривающий жалобу на арест имущества родственников генерала.

По данным следствия, генерал получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Как стало известно ранее, ему вменяется получение взяток на сумму более 6 миллионов рублей.

Лопырев был задержан в конце ноября прошлого года. По ходатайству следствия 94-й гарнизонный военный суд Москвы санкционировал его арест.