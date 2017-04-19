Генерала ФСО Лопырева обвинили во взятках на шесть миллионов рублей

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Генералу Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадию Лопыреву вменяется получение взяток на сумму более 6 миллионов рублей, заявил в среду следователь СК РФ в Мосгорсуде.
Таким образом, получается, что генералу вменяют получение 6,27 миллиона рублей.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, генерал, по мнению следствия, взял две взятки – одну на 3,2 миллиона рублей, другую на 3,07 миллиона.
По данным следствия, генерал получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.