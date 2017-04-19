Генконсул объяснил, как Азимов получил российское гражданство

БИШКЕК, 19 апр – РИА Новости. Подозреваемый в организации теракта в метро Петербурга Аброр Азимов получил гражданство РФ по отцу, который является гражданином России, сообщил в среду РИА Новости генеральный консул РФ в Оше Роман Свистин.

Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что один из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге, выходец из Центральной Азии Азимов, был задержан в Одинцовском районе Подмосковья. Он подозревается в том, что подготовил непосредственного исполнителя теракта Акбаржона Джалилова. Указ на сайте президента республики свидетельствует, что Азимов вышел из гражданства Киргизии в 2013 году. МВД РФ проверяет законность получения российского гражданства Азимовым.

"Аброр и Акрам Азимовы, они обратились в Генконсульство за получением гражданства в июне 2013 года. В 2014 году, после проведения соответствующих проверок, они получили паспорта", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, Азимовы, как и Джалилов, получили российские паспорта в соответствии с законодательством РФ. "Если у человека хотя бы один из родителей имеет российское гражданство и постоянную регистрацию на территории РФ, он имеет право на получение гражданства. Единственное отличие — Джалилов на момент получения российского гражданства был несовершеннолетним, и ему не требовалось предоставлять заявление о выходе из гражданства Киргизстана, как это было в случае с Азимовым", — сказал Свистин.

Генконсул отметил, что перед получением российского гражданства вся информация о Азимове была тщательно проверена в Киргизии и Москве. "Когда мы получаем документы, мы в контакте с правоохранительными органами Киргизстана проверяем всю информацию", — подчеркнул он, отметив, что на тот момент оснований для отказа в получении гражданства Азимовым не было.

Генконсул добавил, что Аброр Азимов и его старший брат Акрам не имели судимостей и прошли альтернативную службу в киргизской армии.