Медведев рассказал, чего ждет от расследований по контрафактному алкоголю

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что "будут посадки" за продажу некачественного алкоголя.

"Если говорить о деятельности правоохранительных органов, то они работают, в том числе и по печальным фактам, которые были в прошлом году, надеюсь, что "посадки" там точно будут", — сказал он на своем выступлении в Госдуме.

Премьер выразил уверенность в том, что в ближайшее время система ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) будет распространена не только на предприятия и поставщиков сырья для производства пищевого спирта, но и на производителей технических спиртов.

"В настоящий момент мы рассматриваем не только распространение всей системы ЕГАИС на производство спирта, но в том числе и на производство технических видов спиртов, так, чтобы мы понимали, что с ними происходит", — добавил Медведев.

Он подверг критике предложение представителей фракции "Справедливая Россия" об установлении государственной монополии на производство и торговлю спиртом. По словам премьера, практика, успешно работающая в ряде скандинавских стран, может не работать должным образом в России.