Район крушения сухогруза будут ежечасно проверять на утечку нефти

КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил мониторить район крушения сухогруза в Керченском проливе на предмет утечки нефтепродуктов ежечасно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что соответствующее поручение глава региона дал в ходе видео-селекторного совещания в Анапе в связи с кораблекрушением сухогруза "Герои Арсенала", которое состоялось в среду днем. В заседании приняли участие вице-губернаторы, руководители профильных министерств и ведомств.

"Сейчас нет подтверждения, что розлив топливных продуктов произошел, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Я требую, чтобы мониторинговые группы были обеспечены необходимой техникой. Нужно сделать все возможное для сохранения экологической ситуации в преддверии курортного сезона", – цитирует ведомство слова Кондратьева.

По словам замгубернатора Юрия Гриценко, из-за шторма и высоты волны до четырех метров, точную информацию о размерах розлива получить не удается, но идет постоянный мониторинг территории. Он добавил, что при необходимости будут использоваться специальные установки для, так называемого, "выжига" нефтепродуктов.

Глава Кубани поручил мониторить ситуацию ежечасно, "чтобы положение не усугубилось". В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела двух погибших подняты на спасательное судно. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.