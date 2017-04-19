Основатель GayRussia подал в суд на "Новую газету"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Основатель проекта GayRussia Николай Алексеев через суд потребовал от "Новой газеты" опровергнуть утверждения о его связи с якобы имеющими место преследованиями геев в Чечне, в самом издании в ответ удивились "отсутствию солидарности в рядах активистов ЛГБТ".

Как заявил РИА Новости сам Алексеев, в статье утверждается, что волну насилия (сам факт которой власти Чечни категорически опровергают) спровоцировали поданные ЛГБТ-активистами уведомления о проведении акций. По его словам, он обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, требуя у журналистов доказать свои слова.

"Но они не смогут, до сих пор не предоставлено ни одного факта", — сказал Алексеев.

Кроме прочего, он потребовал от журналистов выплатить миллион рублей, которые обещал перечислить благотворительным организациям. После решения суда Алексеев намерен обдумать возможность обратиться с заявлением в Следственный комитет.

В самой "Новой газете" РИА Новости заявили, что копию иска там пока не получали и претензии к газете редакции пока не известны.

"Выглядит странновато. Удивлены отсутствием солидарности в рядах активистов ЛГБТ. Ну, и вспомним, что вопрос о геях в Чечне изначально был поднят после заявки GayRussia на проведение гей-парада на Северном Кавказе. И после этого там начались репрессии. Возможно, это попытка избежать ответственности и спекуляция на теме", — заявила пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова.

Представитель Басманного суда Москвы, куда, по словам Алексеева, подавался иск, заявил РИА Новости, что никаких материалов на этот счет канцелярия пока не получала.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости. На сайте газеты позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции.

Проверки по факту публикации обещали провести как силовые органы, так и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Накануне омбсудсмен рассказала о первых результатах проверки – по ее словам, правоохранительные органы Чечни не получали заявлений о пропаже геев. Москалькова также заявила, что при проверке места, где – согласно публикациям – находится тайная тюрьма, "информация "Новой газеты" … не нашла подтверждения".