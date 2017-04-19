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Происшествия

Основатель GayRussia подал в суд на "Новую газету"

13:3019.04.2017
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Активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Основатель проекта GayRussia Николай Алексеев через суд потребовал от "Новой газеты" опровергнуть утверждения о его связи с якобы имеющими место преследованиями геев в Чечне, в самом издании в ответ удивились "отсутствию солидарности в рядах активистов ЛГБТ".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Москалькова призвала геев в Чечне не бояться обращаться к правоохранителям

Как заявил РИА Новости сам Алексеев, в статье утверждается, что волну насилия (сам факт которой власти Чечни категорически опровергают) спровоцировали поданные ЛГБТ-активистами уведомления о проведении акций. По его словам, он обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, требуя у журналистов доказать свои слова.

"Но они не смогут, до сих пор не предоставлено ни одного факта", — сказал Алексеев.

Кроме прочего, он потребовал от журналистов выплатить миллион рублей, которые обещал перечислить благотворительным организациям. После решения суда Алексеев намерен обдумать возможность обратиться с заявлением в Следственный комитет.

В самой "Новой газете" РИА Новости заявили, что копию иска там пока не получали и претензии к газете редакции пока не известны.

"Выглядит странновато. Удивлены отсутствием солидарности в рядах активистов ЛГБТ. Ну, и вспомним, что вопрос о геях в Чечне изначально был поднят после заявки GayRussia на проведение гей-парада на Северном Кавказе. И после этого там начались репрессии. Возможно, это попытка избежать ответственности и спекуляция на теме", — заявила пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова.

Представитель Басманного суда Москвы, куда, по словам Алексеева, подавался иск, заявил РИА Новости, что никаких материалов на этот счет канцелярия пока не получала.

Проспект имени Ахмата Кадырова в Грозном. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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В Чечне требуют извинений от "Новой газеты" за статью о преследованиях геев

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости. На сайте газеты позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции.

Проверки по факту публикации обещали провести как силовые органы, так и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Накануне омбсудсмен рассказала о первых результатах проверки – по ее словам, правоохранительные органы Чечни не получали заявлений о пропаже геев. Москалькова также заявила, что при проверке места, где – согласно публикациям – находится тайная тюрьма, "информация "Новой газеты" … не нашла подтверждения".

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Rodion Malinovsky
В общем, очередной ФЕЙК от Новой Газеты.
Обкакались, как и раньше с фейком про "Ольгино"
14:00
19.04.2017
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