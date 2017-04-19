Поиск пропавших при крушении сухогруза в Черном море ведут 200 человек

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. МЧС России увеличило до 200 человек группировку специалистов для проведения поисковых работ в акватории Черного моря на месте крушения сухогруза "Герои Арсенала", сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"К поисковым работам уже привлечено почти 200 человек и 28 единиц специализированной техники, в том числе подводное оборудование", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поиск пропавших членов экипажа в районе предполагаемого крушения судна ведут с воздуха вертолет Ми-8 МЧС России и вертолет Ка-32 министерства обороны РФ.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела двух погибших подняты на спасательное судно. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.