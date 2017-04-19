В море у Керчи для защиты от топлива с сухогруза поставят заграждения

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил установить боновые заграждения в районе затонувшего сухогруза "Герои Арсенала", чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря 19 тоннами дизтоплива с судна, сообщил РИА Новости помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов.

Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала", по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии.

"Аксенов поручил начальнику главного управления МЧС России по Республике Крым, генерал-лейтенанту Сергею Шахову и руководству города Керчи, морского порта города Керчь приступить к незамедлительной подготовке и установке боновых заграждений, чтобы не допустить загрязнений акватории Черного моря", — сказал РИА Новости Иванов.

По его словам, согласно имеющейся информации, потерпевший крушение сухогруз, ориентировочно, перевозил на своем борту 19 тонн дизтоплива и более 1,5 тонны моторного масла.