В Томской области сгорел один из старейших деревянных костелов России

НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Один из старейших католических деревянных костелов России сгорел в ночь на среду в селе Белосток Томской области, сообщил РИА Новости глава Пудовского сельского поселения Юрий Севостьянов.

"Костел один из двух таких в России, 1908 года постройки, полностью сгорел и не подлежит восстановлению. Здание было сухое, покрытое лаком. Все рубильники там были выключены, поэтому причину пожара предстоит установить полиции и МЧС", — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что костел был построен во время переселения в Сибирь в начале прошлого века белорусов и поляков и был освящен в 1910-е годы. В годы советской власти он, как и многие храмы, превратился в амбар, затем в здании был клуб.

"В 1997 году костел перенесли на новое место, освятили, и он до сих пор был действующим храмом, который, в частности, посещало много гостей из-за рубежа. В мае здесь планировали снимать фильм о его истории", — рассказал Севостьянов.

По данным ГУМЧС по Томской области, пожар в костеле вспыхнул 19 апреля в 04.16 местного времени. Уже в 04.33 он был локализован, а чуть позже потушен.