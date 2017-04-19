Патрушев рассказал, как на Северном Кавказе ведется борьба с наркотиками

СТАВРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в среду, что обстановка в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) неспокойна.

"В регионах Северо-Кавказского Федерального округа обстановка в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков неспокойна также. В целом, по округу из незаконного оборота изъято более 1 тонны наркотических средств и психотропных веществ. Почти на треть увеличилось количество изъятого героина. Наибольший рост изъятых наркотиков наблюдается в Карачаево-Черкесской республике и Республике Северная Осетия (Алания). Уровень немедицинского потребления наркотиков среди населения, хотя и ниже среднероссийского, но остается высоким. Беспокоит распространение наркотиков среди несовершеннолетних", — сказал Патрушев.

"Настораживает снижение результатов работы правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. В 2016 году в округе на 6% меньше выявлено наркопреступлений, а по административным правонарушениям снижение составило 16%", — продолжил Патрушев.

Он отметил значительное уменьшение этих показателей в Ингушетии, Северной Осетии и Дагестане.

"Мероприятия по раннему выявлению потребления наркотиков проводятся ненадлежащим образом, зачастую формально", — сказал Патрушев.