На месте крушения сухогруза в Черном море найдены тела трех погибших

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тела трех погибших моряков нашли в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший", — сказал собеседник агентства.

Обнаружение двух тел подтвердили в крымском главке МСЧ. В ведомстве отметили, что на погибших были спасательные жилеты.

На месте происшествия работают 139 спасателей, туда направлены водолазы и подводный аппарат "Фалькон". Поискам мешает плохая погода — высокие волны и сильный ветер.

Кроме того, место ЧП загрязнено нефтепродуктами — по предварительным данным, сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла. Для предотвращения дальнейшего загрязнения Черного моря там поставят боновые заграждения.

Сухогруз, следовавший в грузом зерна из порта Азов в Турцию, потерпел крушение в ночь на среду. На борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, удалось спасти трех членов экипажа.

СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта".