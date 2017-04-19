В Екатеринбурге ребенок в детсаду случайно выпил дезинфицирующее средство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Воспитанник детского сада в Екатеринбурге попал в больницу, случайно выпив дезинфицирующее средство, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.
"Около 10 часов шестилетний ребенок, посещающий МДОУ "Детский сад №72" на улице Соболева, попросил у воспитателя воды, чтобы попить. Воспитатель из чайника налила мальчику в кружку воды. Сделав два глотка, ребенок почувствовал кислый, неприятный вкус, о чем сообщил воспитателю. В это время младший воспитатель сообщила, что в чайнике раствор дезинфицирующего средства "ДЭО-хлор", который она влила, чтобы почистить чайник", — уточняет прокуратура.
По сведениям прокуратуры, ребенка доставили в Детскую горбольницу №9, где ему был промыт желудок и поставлен предварительный диагноз "ожог гортани, полости рта", под вопросом ожог пищевода. В настоящее время мальчик находится в медучреждении на стационарном лечении.