В Екатеринбурге ребенок в детсаду случайно выпил дезинфицирующее средство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Воспитанник детского сада в Екатеринбурге попал в больницу, случайно выпив дезинфицирующее средство, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 апреля в Верх-Исетском районе города. По факту начата прокурорская проверка. По данным отделения по связям со СМИ городского УМВД, полиция также ведет свою проверку.

"Около 10 часов шестилетний ребенок, посещающий МДОУ "Детский сад №72" на улице Соболева, попросил у воспитателя воды, чтобы попить. Воспитатель из чайника налила мальчику в кружку воды. Сделав два глотка, ребенок почувствовал кислый, неприятный вкус, о чем сообщил воспитателю. В это время младший воспитатель сообщила, что в чайнике раствор дезинфицирующего средства "ДЭО-хлор", который она влила, чтобы почистить чайник", — уточняет прокуратура.

По сведениям прокуратуры, ребенка доставили в Детскую горбольницу №9, где ему был промыт желудок и поставлен предварительный диагноз "ожог гортани, полости рта", под вопросом ожог пищевода. В настоящее время мальчик находится в медучреждении на стационарном лечении.