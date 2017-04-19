Непогода мешает искать экипаж сухогруза в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Спасательной операции после крушения в Керченском проливе судна "Герои Арсенала" мешает шторм, сообщил РИА Новости представитель крымского управления МЧС РФ.

"Шторм 4 балла, очень высокие волны, порывы сильного юго-западного ветра, погода очень неблагоприятная для проведения поисков", — сказали РИА Новости в МЧС.

По данным спасателей, потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала", по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По информации СК, на данный момент спасены трое членов экипажа.

К операции по спасению моряков также привлечен вертолет Минобороны РФ.