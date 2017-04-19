СК заявил о спасении трех членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала"

КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Трое из 12 членов экипажа сухогруза, потерпевшего крушение в Черном море, спасены, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"К настоящему времени спасены трое членов экипажа", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта".

По данным следствия, в среду около 3 часов 30 минут в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива "по неизвестной пока причине" потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала".

Как заявляет СК, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. В следственном управлении добавили, что на борту судна находился экипаж в составе 12 человек: девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии.