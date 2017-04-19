На борту затонувшего в Черном море сухогруза было восемь россиян

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. На борту сухогруза, затонувшего в Черном море, по предварительным данным, было восемь россиян, три украинца и один гражданин Грузии, заявил РИА Новости помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов.

Как отметил Иванов, всего на борту находилось 12 членов экипажа из трех стран: России, Украины и Грузии. Пока спасен один моряк, ещё четверых готовятся взять на борт.

"Восемь россиян, три украинца и один гражданин Грузии", — сказал Иванов, не уточнив, кто именно поднят на борт.

По данным МЧС, потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои арсенала", по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна.