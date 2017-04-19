После крушения сухогруза в Черном море спасли одного человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Один моряк спасен и поднят из воды после крушения сухогруза в Черном море, еще четверых готовятся взять на борт спасательного судна, сообщил РИА Новости помощник начальник главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов.

"Один моряк с потерпевшего крушение судна поднят на борт буксира, ещё четверых моряков в море наблюдают визуально и пытаются поднять на борт", — сказал Иванов.

Он отметил, что спасательной операции препятствует шторм 3,5 балла и ветер. По его словам, подойти к морякам трудно, все они находятся в спасательных жилетах, но о состоянии их достоверно сказать невозможно.

"Состояние поднятого на борт моряка очень тяжелое, у него сильнейшее переохлаждение. Температура воды в проливе 7-8 градусов", — сказал Иванов.