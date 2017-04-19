Сухогруз "Герои Арсенала" следовал из Ростовской области в Турцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Потерпевший крушение в районе Керченского пролива сухогруз "Герои арсенала", по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна, сообщает ГУ МЧС по Крыму.

"Судно "Герои Арсенала": длина габаритная — 113,87 метров; ширина габаритная — 13,19 метра, порт приписки Херсон. По предварительной информации, следовал из города Азов в Турцию с грузом зерна. На борту находилось 12 членов экипажа (гражданство устанавливается). Приблизительная глубина в месте передачи сигнала SOS 100 метров", — информируют в МЧС.

По их данным, сигнал SOS от судна "Герои Арсенала" под флагом Панамы был принят пограничниками, а те передали информацию в МЧС по Крыму ранним утром в среду. По предварительной информации, на борту находилось 12 членов экипажа.

"Немедленно в район проведения спасательной операции были направлены суда: "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет", "Айгас", "Аэлос" находящиеся в данном районе. Подключилось к поисковой операции и спасательное судно буксир "Демидов". Стоит отметить, что поиски осложняются погодными условиями – ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до 4 балла", — говорится в сообщении МЧС.