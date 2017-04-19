МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в акватории Черного моря, службы экстренного реагирования направлены к месту происшествия, сообщает главк МЧС по Крыму.

Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил, что сухогруз пропал с радаров в районе Керченской переправы, для его поисков будет направлена авиация.

"19.04.2017 в акватории Черного моря потерпело крушение судно "Герои Арсенала". К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

По информации ГУМЧС по Краснодарскому краю, ранним утром 19 апреля поступило сообщение о том, что в районе Керченского пролива (15 миль от пункта Тамань) пропал с радаров сухогруз.

"С целью уточнения обстановки к месту направлен Буксир, в связи с неблагоприятными погодными условиями — волнением моря (волной до трех метров) и порывами юго-западного ветра до 15 метров в секунду — применение судов в районе предварительного крушения не представляется возможным", — пояснили в ГУМЧС по Краснодарскому краю.