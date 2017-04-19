Пострадавшие на Камчатке туристы госпитализированы с переломами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — РИА Новости. Трое пострадавших в результате жесткой посадки вертолета на Камчатке госпитализированы в краевую больницу, где им будет оказана вся необходимая помощь, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Авиационный инцидент произошел в районе Мутновского вулкана в среду. Во время посадки у вертолета подломилась стойка шасси. На борту воздушного судна находились 20 человек, в основном туристы, занимающиеся хели-ски.

"На первом этапе нам были переданы сведения о том, что травмы получили два человека, но после доставки туристов в Петропавловск-Камчатский и их осмотра, в краевую больницу были госпитализированы трое. По результатам компьютерной диагностики, у всех пострадавших переломы позвоночников. Кроме того, у одного пострадавшего сломаны ребра", — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко.

Она отметила, что двое пострадавших являются гражданами Франции и США, третий — россиянин. На первом этапе туристы будут проходить бесплатное лечение в краевой больнице, а затем могут быть отправлены домой.

"Пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение краевой больницы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В оперативном лечении пациенты не нуждаются", — сказала и.о. главного врача Камчатской краевой больницы Ольга Зубкова.

Хели-ски — это спуск спортсменов на горных лыжах по неподготовленным снежным склонам с подъемом к началу спуска на вертолете. На Камчатке традиционно экстремалы совершают спуски со склонов вулканов.