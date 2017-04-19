При посадке Ми-8 на Камчатке пострадали три человека

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр – РИА Новости. Три человека пострадали при посадке вертолета Ми-8 на Камчатке, среди них граждане США и Франции, сообщила РИА Новости министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко.

"Третьим пострадавшим является россиянин, который получил легкие травмы. В госпитализации он не нуждается. Предварительно, состояние других двоих пострадавших оценивается как средней тяжести. По уточненной информации, один из пострадавших является гражданином США, другой — Франции. Обоих сейчас доставляют в краевую больницу", — рассказала Лемешко.

Дальневосточная транспортная прокуратура в свою очередь сообщила, что проводит проверку по факту жесткой посадки вертолета в районе Мутновского вулкана на Камчатке.

"Дальневосточный транспортный прокурор поручил Камчатскому транспортному прокурору организовать проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ситуация находится на контроле", — говорится в сообщении.

Ранее в краевом правительстве сообщили, что во время посадки у вертолета подломилась стойка шасси. Источник РИА Новости в авиакомпании, перевозившей туристов, сообщал, что пострадали два гражданина США.