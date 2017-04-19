ВС РФ отказал Хорошавину в рассмотрении жалобы на изъятие имущества семьи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр – РИА Новости. Верховный Суд РФ отказал в рассмотрении кассационных жалоб экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, его бывшей жены и сына на решения нижестоящих судов об изъятии их имущества на 1,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Сахалинского областного суда.

"В поданных жалобах заявителями ставился вопрос об отмене указанных судебных решений", — говорится в сообщении.

В пресс-службе разъяснили, что основаниями для отмены или изменения вступивших в законную силу судебных постановлений нижестоящих судов могут выступать лишь такие ошибки в толковании и применении закона, повлиявшие на исход дела, без исправления которых невозможны эффективное восстановление и защита нарушенных прав и свобод, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

"Как указал Верховный Суд РФ, таких оснований для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке по доводам кассационных жалоб, изученным по материалам, приложенным к ним, не установлено", — сообщили в областном суде.

ВС РФ решил, что ответчики, владея имуществом на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей, не предоставили допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих приобретение имущества на такую сумму.

"Судья Верховного Суда РФ с доводами жалоб не согласился и отказал в передаче дела на рассмотрение в гражданскую коллегию Верховного Суда РФ", — отмечается в сообщении.