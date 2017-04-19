Пострадавшие при посадке вертолета на Камчатке оказались гражданами США

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр – РИА Новости. Двое туристов, пострадавших в результате авиаинцидента на Камчатке, являются гражданами США, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании, перевозившей людей.

По его словам, на борту вертолета компании "Витязь-Аэро" находилась группа, состоящая из 16 туристов, которые занимаются хели-ски, а также трое членов экипажа. Во время посадки у вертолета подломилась стойка шасси. В результате инцидента два человека получили травмы.

"На борту вертолета находились в основном иностранные туристы. Пока известно о том, что двое пострадавших являются гражданами США", — сказал собеседник агентства.

Как рассказали в региональном минздраве, в ближайшее время пострадавших туристов доставят вертолетом в Петропавловск-Камчатский, после чего они будут госпитализированы в краевую больницу для дальнейшей оценки состояния и необходимого лечения.

Хели-ски — это спуск спортсменов на горных лыжах по неподготовленным снежным склонам с подъемом к началу спуска на вертолете. На Камчатке традиционно экстремалы совершают спуски со склонов вулканов.