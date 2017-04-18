Ущерб в деле о хищении из Россельхозбанка может достичь 1,5 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Ущерб в деле о крупном хищении денег из ростовского отделения "Россельхозбанка" посредством выдачи кредитов фиктивным предприятиям может достичь 1,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, близкий к ходу расследования.

Ранее источник в правоохранительных органах региона заявил, что пятерых сотрудников ростовского отделения "Россельхозбанка" подозревают в хищении из финансового учреждения около 200 миллионов рублей, проведены обыски по местам их жительства. В ГУ МВД по региону сообщили, не озвучивая название банка, что пятеро работников одного из банков оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты. Как выяснили полицейские, данные займы являлись заведомо невозвратными, предоставленные документы о наличии и фактической стоимости залогового имущества были подложными.

По информации источника, один из подозреваемых на момент совершения преступления являлся действующим сотрудником "Россельхозбанка", а именно занимал должность начальника отдела по выдаче кредитов, двое подозреваемых — бывшие сотрудники этого же банка, один из них уже был ранее судим за хищение кредитных средств, также по делу проходят два коммерсанта, на которых выдавали кредиты. Источник не исключил, что в дальнейшем может рассматриваться причастность руководства ростовского отделения банка к хищению денежных средств.

"В данный момент в уголовном деле фигурирует ущерб в 200 миллионов рублей и одна компания-заемщик. Проверяются разные версии, в ходе дальнейшего расследования сумма ущерба в этом деле может достигнуть 1,5 миллиардов рублей, а число компаний, не погасивших взятые в ростовском отделении "Россельхозбанка" кредиты — нескольких десятков", — пояснил источник.

Он добавил, что на данный момент руководитель ростовского отделения банка Игорь Пятигорец после возбуждения уголовного дела в отношении подчиненных покинул свой пост и уехал за границу. По словам источника, существует риск того, что несколько компаний в Морозовском районе Ростовской области, фактическим бенефициаром которых, как полагают, является Пятигорец, не смогут погасить перед разными банками кредиты в общей сумме около 300 миллионов рублей. Как сообщил источник, дети экс-руководителя ростовского отделения банка в данный момент также проживают за рубежом (в Шотландии и Швейцарии), где имеют собственный бизнес.

В "Россельхозбанке" агентству ранее заявили, что банк сам направил информацию о хищениях денег в правоохранительные органы и помогает следствию в качестве потерпевшей стороны.

Как рассказал в интервью деловому изданию "Город N" сам Пятигорец, вины сотрудников банка в невозврате кредита, на его взгляд, нет. "Понимаете, мы работаем в очень сложной отрасли. Это рискованный сегмент, но в любом банке есть проблемные заемщики, невозвращенные кредиты. Мы же сами этот факт выявили, я лично подписал обращение в правоохранительные органы, и вдруг все обернулось предъявлением обвинения нескольким нашим сотрудникам", — подчеркнул бывший глава отделения банка.