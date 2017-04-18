Подозреваемый в теракте в метро Петербурга: мне дали команду

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Один из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброр Азимов утверждает, что не знал, что участвовал в террористической атаке, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности", — заявил Азимов в суде.

Какую именно команду ему дали и кто, пока неясно.