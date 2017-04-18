ФСБ присоединилась к расследованию взрыва бомбы на Васильевском острове

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят следственные действия по уголовному делу о самоподрыве 17-летнего студента на Васильевском острове, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы ведомства.

Вечером 13 апреля в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации от дома 4 по проспекту Кима 17-летнего молодого человека. По факту травмирования подростка при взрыве самодельного взрывного устройства следственные органы завели уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. По последним данным, студент остается в больнице в тяжелом состоянии.

"Сотрудники УФСБ действительно участвуют в оперативно-следственных действиях в рамках исполнения следственного поручения ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, связанного с расследованием данного уголовного дела", — сказал собеседник агентства, отказавшись раскрывать подробности мероприятий и достигнутые в их ходе результаты.

Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга, увлекается химией и сам изготовил взрывное устройство.

По данным СМИ, следователи провели обыск в лаборатории, где, предположительно, производилось изготовление взрывных устройств, а также у 26-летнего знакомого пострадавшего. Представители СК и УФСБ отказались комментировать данную информацию.