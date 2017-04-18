СК в Омске проверит данные о выгнанном из маршрутки ребенке

НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Следователи в Омске организовали проверку по информации СМИ о том, что водитель маршрутки якобы высадил 11-летнего мальчика без денег на конечной остановке, где тот простоял около шести часов, сообщает во вторник Следственное управление СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в региональных СМИ, о том, что водитель маршрутного такси высадил на конечной остановке на улице Завертяева в Омске 11-летнего мальчика, который без денег и электронного проездного простоял в незнакомом месте шесть часов, не зная, как доехать домой и не имея возможности позвонить родителям, которые разыскивали ребенка", — говорится в сообщении.

Местные СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщают, что мальчик вошел в маршрутку и подал водителю карточку для оплаты проезда, однако карточка упала, и он решил поехать до конечной остановки в надежде, что водитель, пока машина стоит, разрешит ее поискать. Однако тот просто высадил ребенка и уехал. В итоге ребенок простоял на незнакомой остановке шесть часов, пока один из водителей не подвез его бесплатно. Все это время ребенка искали родители.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и организации-перевозчика (по предварительным данным, маршрут обслуживает индивидуальный предприниматель) по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении. —0-