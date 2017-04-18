Суд отклонил иск стюардессы к "Аэрофлоту" о дискриминации по внешности

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Тушинский суд Москвы отклонил иск стюардессы Ирины Иерусалимской к авиакомпании "Аэрофлот" о дискриминации по внешним данным и возрасту, следует из базы суда.

"Отказано в удовлетворении иска", — говорится в решении суда.

С исками к Аэрофлоту обратились несколько стюардесс. Они жаловались, что работодатель снизил им размер надбавки к заработной плате, в частности, из-за того, что некоторые из них носят 52-й размер одежды.

Помимо Иерусалимской в суд с иском обратилась Евгения Магурина. Он требует вернуть ей надбавку, а также компенсировать 100 тысяч рублей морального вреда. Ее иск будет рассмотрен в Пресненском суде Москвы. Заявительница также требует признать незаконным и отменить пункт требований к внешнему виду членов экипажа, который позволяет работать на международных рейсах только худым и молодым стюардессам.

"Аэрофлот" заявляет, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Компания отмечала, что в своей кадровой работе соблюдает как российское законодательство, так и лучшие международные практики и принципы "работодателя равных возможностей". Это подразумевает категорическое неприятие дискриминации работников по внешним данным, возрасту, расовому и гендерному принципам, политическим и религиозным взглядам, заявляет "Аэрофлот".

Перевозчик уверяет, что главными критериями отбора в стюардессы являются коммуникабельность, дружелюбие, знание иностранных языков, опрятный внешний вид. Возраст не является ограничением для работы стюардессой, важен опыт и профессиональные навыки.