Предполагаемый убийца Немцова заявил о невиновности в суде

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев в Московском окружном военном суде заявил, что в день гибели политика выходил только в мечеть и в ресторан, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам Дадаева, в день убийства он был в мечети, а потом поехал в ресторан "Веселый бабай", после чего вернулся в свою квартиру. "После этого я зашел домой — по видео в 16.45 и не выходил оттуда до следующего дня", — сказал подсудимый.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.