Врачи исключили пищевое отравление у госпитализированных в Бурятии детей

КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Обследование и анализы 12 госпитализированных воспитанников специальной коррекционной школы Кабанского района Бурятии показали, что дети заболели не из-за пищевого отравления, а по причине функциональной диспепсии, сообщили во вторник в Минздраве республики.

Ранее СК Бурятии сообщил, что вечером 12 апреля в инфекционное отделение Селенгинской центральной районной больницы были доставлены 12 воспитанников спецшколы в возрасте от 9 до 17 лет с признаками пищевого отравления. У детей также были взяты анализы на употребление наркотических средств. Экспресс-тесты показали отрицательный результат.

"Минздравом РБ дополнительно в Кабанский район направлена бригада врачей… в составе инфекциониста, пульмонолога, гастроэнтеролога, двух психологов. Проведен консилиум, осмотрены 12 человек. На основании осмотра врачами, лабораторных исследований данных за кишечную инфекцию у детей не выявлено, выставлен диагноз: функциональная диспепсия. Диагноз "пищевая токсикоинфекция" снят", — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в настоящее время 11 детей выписаны из стационара, один ребенок продолжает лечение с диагнозом: ОРВИ, фарингит, средней степени тяжести.