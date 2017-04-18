Врачи исключили пищевое отравление у госпитализированных в Бурятии детей

КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Обследование и анализы 12 госпитализированных воспитанников специальной коррекционной школы Кабанского района Бурятии показали, что дети заболели не из-за пищевого отравления, а по причине функциональной диспепсии, сообщили во вторник в Минздраве республики.
"Минздравом РБ дополнительно в Кабанский район направлена бригада врачей… в составе инфекциониста, пульмонолога, гастроэнтеролога, двух психологов. Проведен консилиум, осмотрены 12 человек. На основании осмотра врачами, лабораторных исследований данных за кишечную инфекцию у детей не выявлено, выставлен диагноз: функциональная диспепсия. Диагноз "пищевая токсикоинфекция" снят", — говорится в сообщении.
По данным Минздрава, в настоящее время 11 детей выписаны из стационара, один ребенок продолжает лечение с диагнозом: ОРВИ, фарингит, средней степени тяжести.