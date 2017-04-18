Прокуратура начала проверку после отказа "Победы" перевозить ребенка с ДЦП

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после отказа авиакомпании "Победа" в перевозке ребенка, страдающего детским церебральным параличом, сообщается во вторник на сайте московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее Росавиация начала проверку данного инцидента.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку в связи с отказом авиакомпании "Победа" в воздушной перевозке матери с ребенком, страдающим ДЦП", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 апреля сотрудник авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково отказал в допуске на рейс женщине с двухлетним сыном, страдающим ДЦП. По данным Росавиации, во избежание недоразумений пассажирка заблаговременно проинформировала "Победу" о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка, а также своевременно приехала на регистрацию. Однако сотрудник авиакомпании "Победа" отказал женщине с ребенком в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим "сбоем в программе по списку пассажиров".