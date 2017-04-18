Источник: в Коми столкнулись грузовик и автобус, 40 человек пострадали

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. По уточненным данным, 20 пострадавших в крупном ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Удорском районе Коми находятся в лечебных учреждениях, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах республики.

По данным СК, в понедельник на автодороге Кослан-Усогорск в Коми водитель грузового "Урала" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе несовершеннолетние. Следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля "Урал".

"По данным ВЦМК "Защита", пострадали 40 человек, из них водитель автобуса погиб. 20 человек, в том числе двое детей, госпитализированы", — сказал собеседник агентства, добавив, что еще 19 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий ДТП привлекались в общей сложности 68 человек и 15 единиц техники.