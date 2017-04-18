СМИ: предполагаемого организатора взрыва в Петербурге нашли по телефону

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова удалось задержать благодаря включенному телефону, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, мужчину вычислили, отрабатывая контакты смертника Акбаржона Джалилова. Перед самоподрывом террорист позвонил именно Азимову, очевидно, сообщив о готовности провести акцию.

"Коммерсант" отмечает, что подозреваемого искали несколько дней, так как после взрыва он затаился: не появлялся в съемной квартире и избавился от всех телефонов.

Семнадцатого апреля мужчина купил новые мобильные телефоны и сим-карты. Активировав одну из них, он и выдал свое местоположение.

В тот же день Азимова задержали у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Московской области. Во время обыска у него нашли пистолет Макарова.

Мощный взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел 3 апреля, погибли 15 человек. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.