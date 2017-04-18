СК возбудил дело после убийства мужчины на парковке в Москве

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Столичные следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина скончался в результате стрельбы на парковке на Красноярской улице на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГЦУ СК России по Москве.

"Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Покушение на убийство", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости, в свою очередь, источник в правоохранительных органах, в пострадавшего стал стрелять другой мужчина на почве личной неприязни. Мужчина скончался позднее в больнице. Стрелявший был задержан.