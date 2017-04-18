В Новосибирске задержали бандитов, грабивших людей под видом силовиков

НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали предполагаемых членов банды, которые нападали на горожан и отнимали у них деньги и имущество под видом сотрудников правоохранительных органов, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по региону.

"Банда действовала на территории города Новосибирска около 10 месяцев. Злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов совершали вооруженные нападения на граждан, в том числе употребляющих наркотические средства, занимающихся их сбытом, либо судимых за незаконный оборот наркотиков. Нападения совершались с целью завладения имуществом потерпевших", — говорится в сообщении.

По данным главка МВД, в состав банды входили семь человек. Организовал ее ранее судимый за разбой 26-летний новосибирец. Соучастников он подбирал через своих друзей и знакомых, в том числе — из числа ранее судимых. Роли участников были четко распределены с учетом их личных качеств, возможностей и навыков. Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Бандитизм".

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области установили личности подозреваемых – жителей Новосибирска в возрасте от 24 до 58 лет, и задержали их. В настоящее время установлено семь эпизодов преступной деятельности, а именно разбоев и вымогательств денежных средств и имущества на сумму свыше 600 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что преступники использовали газовый пистолет, наручники и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Передвигались они на двух иномарках.

Проводится сбор доказательств, устанавливаются другие факты преступной деятельности фигурантов, отметили в пресс-службе. За создание банды и участие в ней уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.