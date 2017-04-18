В Алтайском крае проверяют сообщения об избиении врача пьяным пациентом

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Следователи организовали проведение проверки после сообщений СМИ об избиении врача-анестезиолога пьяным пациентом в алтайской больнице, сообщает во вторник региональный СУСК РФ.

"В СМИ распространено сообщение о том, что в утреннее время 17 апреля в приемный покой Староалейской ЦРБ обратился мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе оказания ему медпомощи он применил физическую силу к врачу-анестезиологу, нанеся ему удары в области лица. В настоящее время жизни и здоровью медработника ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки.