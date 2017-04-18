На Камчатке начались учения на случай сверхмощного землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр – РИА Новости. Командно-штабные учения по отработке взаимодействия в случае сильного землетрясения проходят на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Эпицентр бедствия расположился на глубине 20 километров. В зоне с интенсивностью толчков более 8 баллов оказались 17 населённых пунктов. Объявлена угроза цунами. Для ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены все спасательные подразделения", — изложил легенду начальник регионального главка МЧС Роман Чурсин.
В ходе практических мероприятий в краевом центре будет развернут пункт временного размещения "пострадавшего" населения на 100 человек, организована работа "полевой" школы для обучения детей, где пройдут уроки по основам безопасности жизнедеятельности, спасательные службы края на практике отработают вопросы по ликвидации последствий.
По его словам, учения продлятся до 20 апреля. По итогам тренировок будет дана оценка готовности органов управления и сил камчатской подсистемы РСЧС (системы действий в чрезвычайных ситуациях) к реагированию в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной разрушительным землетрясением.