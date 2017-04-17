ФСБ показала видео задержания организатора теракта в Петербурге

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Опубликованы кадры оперативной съемки ФСБ с места задержания одного из подозреваемых в организации теракта в Петербурге.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ обезвреживают мужчину и изымают у него боевой пистолет. "За что задержаны, догадываетесь?", — спрашивает один из оперативников. "Да", — отвечает задержанный, назвавшийся Аброром Азимовым.

Азимов был задержан в рамках расследования дела о теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Число жертв составило 15 человек, включая и террориста-смертника Акбаржона Джалилова.