В Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в Петербурге

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Одинцовском районе Подмосковья задержали одного из организаторов теракта в петербургском метро, выходца из Центральной Азии Аброра Азимова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, его доставили в Следственный комитет.
Ранее в Северной столице задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова: Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Еще двоих подозреваемых — Шохисту Каримову и Содика Ортикова — задержали в Москве.
Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции "Площадь Восстания".
По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он сначала оставил замаскированную бомбу на "Площади восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.