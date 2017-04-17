На Урале в ДТП с участием скорой пострадала роженица

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. В Свердловской области в ДТП попал автомобиль скорой помощи, который вез роженицу в больницу, сообщили РИА Новости в региональном УГИБДД.

Авария случилась 17 апреля в городе Верхняя Пышма. Сейчас выясняются детали и причины происшествия.

"На перекрестке улицы Машиностроителей и Успенского проспекта столкнулись машина скорой помощи и Peugeot 408. Медицинский автомобиль совершал левый поворот, когда в него врезалась иномарка. По предварительным данным, пострадали роженица, находившаяся в машине скорой помощи, и фельдшер. Другой бригадой медиков гражданка отправлена в больницу", — сказала собеседница агентства.