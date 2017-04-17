Компания "Победа" обжаловала отказ в рассмотрении иска к "Новой газете"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 17 мая рассмотрение апелляционной жалобы авиакомпании-лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на определении нижестоящего суда, которым был оставлен без рассмотрения ее иск к "Новой газете" о защите деловой репутации и взыскании 2 миллионов рублей, сообщили в понедельник РИА Новости в суде.
Арбитражный суд Москвы в феврале решил оставить иск без рассмотрения, так как установил, что истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора. Авиакомпания до подачи иска не уведомила о своих претензиях ответчика Егорову, а также ответчика АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета", исполняющего функции редакции интернет-сайта "Новой газеты". Суд ранее удовлетворил ходатайство истца о замене ненадлежащего ответчика ЗАО "Издательский дом "Новая газета", учредителя СМИ, на АНО "РИД "Новая газета".
Как пояснили ранее РИА Новости в пресс-службе "Победы", публикация содержит необоснованные обвинения в адрес авиакомпании и порочит ее деловую репутацию. В сообщении "Победы" отмечалось, что журналистка обвинила перевозчика в постоянной задержке вылетов, однако лоукостер входит в число лидеров по пунктуальности среди российских компаний. Кроме того, указала авиакомпания, автор обвинил ее в намеренном рассаживании детей и родителей, что не соответствуют действительности.
Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей, число перевезенных пассажиров составило 4,3 миллиона человек (шестое место в гражданской авиации РФ).