Компания "Победа" обжаловала отказ в рассмотрении иска к "Новой газете"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 17 мая рассмотрение апелляционной жалобы авиакомпании-лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на определении нижестоящего суда, которым был оставлен без рассмотрения ее иск к "Новой газете" о защите деловой репутации и взыскании 2 миллионов рублей, сообщили в понедельник РИА Новости в суде.

Истец потребовал признать недействительными и порочащими деловую репутацию 13 фрагментов из публикации "Квест "Победа" журналиста Анастасии Егоровой, которую он привлек к делу в качестве соответчика. Публикация имеет подзаголовки: "Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению" и "Задача: добраться из пункта А в пункт Б и обратно авиарейсами компании "Победа", не расставшись по дороге с багажом, чувством юмора и рассудком".

Арбитражный суд Москвы в феврале решил оставить иск без рассмотрения, так как установил, что истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора. Авиакомпания до подачи иска не уведомила о своих претензиях ответчика Егорову, а также ответчика АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета", исполняющего функции редакции интернет-сайта "Новой газеты". Суд ранее удовлетворил ходатайство истца о замене ненадлежащего ответчика ЗАО "Издательский дом "Новая газета", учредителя СМИ, на АНО "РИД "Новая газета".

Арбитраж Москвы указал в определении, что оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения.

Как пояснили ранее РИА Новости в пресс-службе "Победы", публикация содержит необоснованные обвинения в адрес авиакомпании и порочит ее деловую репутацию. В сообщении "Победы" отмечалось, что журналистка обвинила перевозчика в постоянной задержке вылетов, однако лоукостер входит в число лидеров по пунктуальности среди российских компаний. Кроме того, указала авиакомпания, автор обвинил ее в намеренном рассаживании детей и родителей, что не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова ранее заявила РИА Новости, что в издании не усматривают в опубликованной статье никакой попытки подорвать деятельность лоукостера, и готовы ответить в суде. По словам Прусенковой, это был репортаж, основанный на личном опыте, в нем все соответствует действительности.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей, число перевезенных пассажиров составило 4,3 миллиона человек (шестое место в гражданской авиации РФ).