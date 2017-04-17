Яровая обратилась в СК из-за подозрительной СМС-рассылки по Владимиру

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по результатам проверки по факту смс-рассылки "Как стать феей" во Владимире направила данные в региональный Следственный комитет города из-за того, что в этих действиях могут усматриваться признаки доведения до самоубийства, сообщает пресс-служба депутата.

Ранее во Владимире интерес местной полиции вызвала рассылка "Как стать феей огня в домашних условиях", оформленная в стиле популярного у детей мультсериала. В инструкции говорится о магическом "обряде", условием которого является то, что совершаться он должен ночью пока родители спят. Позже Яровая инициировала по этому делу проверку МВД.

"В ходе проверки, проведенной МВД, … установлены 32 предполагаемых куратора, подстрекающих несовершеннолетних к совершению суицидов. По предварительным данным, пользователи данных страниц зарегистрированы в республике Башкортостан, в Краснодарском крае, в Омской, Оренбургской и Саратовской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге, на территории республик Украина, Беларусь, Казахстан", — цитирует пресс-служба письмо, направленное МВД в адрес Яровой.

Депутат сообщила, что материал проверки по факту склонения несовершеннолетних к совершению суицидов направлен в Следственный комитет по Владимирской области, "ввиду того, что в действиях неустановленных лиц могут усматриваться признаки как доведения до самоубийства, так и подстрекательства к убийству".