Защита экс-главы Марий Эл Маркелова обжаловала его арест

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Защита экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова обжаловала в Мосгорсуде его арест по делу о получении взяток на 235 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Дудник.

Ранее в понедельник другой адвокат, Игорь Трунов, представляющий интересы бизнесмена Николая Криваша, также обвиняемого по делу, заявил, что защита обжаловала в Басманном суде возбуждение уголовного дела против Маркелова.

Как отметил Дудник, адвокаты обжаловали также меру пресечения экс-главе Марий Эл в виде ареста.

"Мы просим Мосгорсуд освободить Маркелова под денежный залог, либо избрать в его отношении домашний арест", — сказал защитник.

Ранее Басманный суд Москвы избрал в отношении Маркелова меру пресечения в виде содержания под стражей, срок ареста установлен до 12 июня. На время следствия экс-глава Марий Эл находится в СИЗО "Лефортово".

Следственный комитет России ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "получение взятки", "дача взятки", "посредничество во взяточничестве" в отношении бывшего главы республики Марий Эл и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей. Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

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