В Кемерово из-за штормового ветра упал подъемный кран

КЕМЕРОВО, 17 апр — РИА Новости. Гусеничный подъемный кран в понедельник днем упал из-за сильного ветра на Притомском проспекте в городе Кемерово, инцидент обошелся без жертв и разрушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "СДС-Строй", которая ведет строительство на этой территории.

Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в социальных сетях. Судя по опубликованным снимкам, кран упал на огороженной стройке храма прихода Воскресения Христова в жилом комплексе "Кемерово-Сити", его стрела обрушилась на проезжую часть.

"Кран и оборудование были установлены в соответствии со всеми требованиями безопасности, благодаря чему удалось избежать жертв и разрушений. Причиной падения стал штормовой ветер, который погнул металлические конструкции стрелы крана. Последствия устраняются", — сказали агентству в пресс-службе застройщика.

Накануне областной главк МЧС со ссылкой на синоптиков передал штормовое предупреждение. По данным Кемеровского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается усиление ветра, местами порывами до 24 метров в секунду. Согласно прогнозу, во вторник юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и будет усиливаться до 16-21 метра в секунду.