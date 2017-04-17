В Москве нашли тело женщины, завернутое в ткань и искусанное животными

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тело женщины нашли у стройплощадки на востоке Москвы, оно было завернуто в ткань и искусано животными, сообщает главное следственное управление СК по Москве.

"Днем 16 апреля вблизи строительной площадки на улице Косинская в городе Москве было обнаружено тело неизвестной женщины, завернутое в ткань…. По данному факту следственными органами … проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении следствия.

Уточняется, что смерть женщины, предположительно, наступила около шести месяцев назад. В ходе осмотра места происшествия на теле женщины были найдены следы укусов животных.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.