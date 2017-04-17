В Москве у семейной пары изъяли 108 килограмм наркотиков

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правоохранители в Москве изъяли у супружеской пары 108 килограммов наркотиков, в том числе таблетки ЛСД и амфетамин, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе проведенных обысков… изъяли пакеты из полимерного материала с порошкообразным веществом, растительным веществом, растительным прессованным веществом, а также таблетки. Проведенное исследование показало, что изъятое является гашишем, кокаином, марихуаной, амфетамином и таблетками ЛСД, общей массой около 108 килограммов", — сказала она.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на 20 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.