ФСБ пресекла крупный канал контрабанды оружия из Евросоюза и Украины

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России пресечен крупный канал контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины: по делу проходят сразу 54 человека, у которых изъято более 230 "стволов" и 21 килограмма взрывчатки, сообщает в понедельник ФСБ РФ.

"ФСБ совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в РФ. В 24 субъектах РФ в отношении 54 ранее выявленных и задокументированных членов указанной группы осуществлены необходимые следственные действия", — говорится в релизе.

Сколько контрабандистов задержаны и помещены под стражу, в сообщении не указано.

В ходе спецоперации изъято более 230 "стволов" — как боевое, так и переделанное и "подготовленное к восстановлению боевых характеристик" (речь, в частности, об оружии времен Великой Отечественной войны): 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов.

Среди прочего, изъята авиационная пушка времен Великой Отечественной, свыше 16 тысяч боеприпасов, 15 ручных осколочных гранат, более 21 килограмма взрывчатых веществ, наркотики, а также поддельные бланки разрешений на покупку "огнестрела". Закрыты три подпольные мастерские.

В настоящий момент продолжаются "мероприятия по перекрытию каналов поставки (оружия) из-за рубежа". Идет следствие.